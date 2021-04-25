Диетолог назвала важные для поддержания красоты и здоровья продукты

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Продукты, которые необходимы для поддержания женской красоты, перечислила диетолог Светлана Титова.

За здоровую внешность и молодость, по мнению эксперта, отвечают продукты, которые содержат омегу — жирные кислоты. Именно они являются антиоксидантами для организма.

— Благодаря этому кожа становится гладкой, как шелк, чистой. Морщин заметно меньше, ногти хорошие, а волосы — здоровые, — объяснила Светлана Титова.

Больше всего таких веществ содержится в рыбе и морепродуктах, авокадо и в «хороших» маслах. По словам диетолога, в рафинированных и дешевых маслах этих кислот не найти.

Не менее важными для организма являются орехи. Кроме того, они прекрасно подходят для перекуса. Но тут важно не злоупотреблять, потому что орехи отличаются повышенной калорийностью, отмечает ФАН.

В период авитаминоза также стоит наполнить рацион витаминами, которые содержатся в овощах и зелени. Полезным для здоровья считается мясо, потому что в нем содержатся значимые для здоровья белок и витамины.

Ежедневно в течение дня важно регулярно пить воду — не менее двух литров, рекомендует диетолог.

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