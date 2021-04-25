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Диетолог объяснила, как не поправиться за майские праздники
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснила, как не поправиться за майские праздники

Елена Фролова

Здоровье

Долгожданные майские праздники начнутся менее чем через неделю. Многие покинут душные города и отправятся с друзьями и близкими на природу. В этом году на эти длинные выходные приходится религиозный праздник Пасха. Поэтому можно предположить, что застолье будет широким. Что не может не сказаться на фигуре и здоровье. Как не набрать лишние килограммы за эти праздники, рассказала диетолог Маргарита Королева.

— Нужно тщательно продумать сценарий ваших каникул: как вы будете питаться в эти дни, что потенциально может быть на столе, — пояснила эксперт.

В первую очередь она рекомендовала рассматривать более безопасный вариант шашлыков для желудочно-кишечного тракта и печени.

— Так, легко организмом будет восприниматься мясо кролика или индейки. Его можно замариновать с использованием сока граната или других фруктов. Можно также использовать другие более традиционные маринады с большим содержанием уксуса, — добавила Королева.

При этом не желательно покупать шашлыки в магазине, отмечает ФАН. Дело в том, что их состав может оказаться не таким, как указано на упаковке. Поэтому диетолог советует сделать все самостоятельно.

Помимо этого она не рекомендовала делать много салатов. Достаточно будет двух–трех вариантов. Например, по ее словам, можно порезать теплое мясо, листья салата, помидоры черри, авокадо и гранатовые зерна. Как пояснила диетолог, салаты должны содержать много листовых ингредиентов и свежих овощей.

Читайте также: Россиянам рассказали, как не ошибиться при выборе шашлыка

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