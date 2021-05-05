Врач объяснил пользу дневного сна для пожилых людей

Фото: freepik.com

Врач и специалист по здоровому питанию Андрей Беловешкин назвал пользу дневного сна. По его словам, недлинный сон в дневное время уменьшает стресс, снижая уровень гормонов кортизола, норадреналина, компенсирует недосыпание ночью. Кроме того, такой сон полезен для мозга.

— Он снижает раздражительность, повышает устойчивость к фрустрации, самоконтроль, общительность, снижает импульсивность и риск плохого настроения. Также дневной сон улучшает память и обучение, увеличивает работоспособность до 34 процентов, внимательность на 54 процента, препятствует выгоранию и снижает риск ошибок, — написал врач на своей странице в Facebook.

Беловешкин подчеркнул, что дневной сон полезен для пожилых людей, поскольку снижает давление, риск смерти от инфаркта миокарда на 37 процентов. Для этого достаточно спать днем два–три раза в неделю.

— Люди старше 60 лет, которые спят днем, демонстрируют более высокие когнитивные способности и память. Считается, что дневной сон способен снизить уровень нейровоспаления. Как спать днем? Спать нужно не более 26 минут, при этом и 5 и 10 и 20 — тоже хорошо, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что постоянная дневная сонливость и частый длительный дневной сон могут быть показателями плохого сна в ночное время. Беловешкин предостерег людей от засыпания после 16 часов, поскольку это может нарушить график ночного сна.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, почему дневной сон пожилых людей должен насторожить. Кроме того, ученые выяснили, что недостаток сна может привести к серьезному заболеванию.

Читайте также: Врач оценил опасность сна рядом с гаджетами