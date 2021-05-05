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Ученые установили, что недостаток сна может привести к развитию деменции
Фото: pixabay.com

Ученые установили, что недостаток сна может привести к развитию деменции

Анастасия Волоснова

Здоровье

Недостаток сна у людей среднего возраста может спровоцировать развитие деменции. Об этом свидетельствует анализ исследования Whitehall II, которое провел в 1985 году Университетский колледж в Великобритании.

Французские ученые выяснили, что у людей в возрасте 50-60 лет, которые спят меньше шести часов, наблюдается высокий риск развития деменции. При этом у 50-70-летних риск развития деменции выше на 30 процентов. Уточняется, что проблемы с психикой или другие заболевания у опрошенных не были выявлены.

Типичным симптомом при деменции является расстройство памяти, так как процесс негативно влияет на когнитивные функции организма. В тяжелых формах больные прекращают различать время и обстоятельства происходящего, пишет ФАН.

Ранее диетолог назвала пять вредных привычек, которые мешают похудеть.

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