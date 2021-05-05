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Диетолог перечислила пять вредных привычек, которые мешают похудеть
Фото: pixabay.com

Диетолог перечислила пять вредных привычек, которые мешают похудеть

Анастасия Волоснова

Здоровье

Существуют вредные привычки, которые мешают сбрасывать лишний вес. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, в первую очередь людям необходимо менять малоподвижный образ жизни, который вредит здоровью, замедляет метаболизм и позволяет жиру накапливаться в организме.

Писарева отметила, что употребление фруктов на ночь также является вредной привычкой, которая может привести к накоплению жира.

— Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется. Возможно различное вздутие живота, метеоризм, — объяснила диетолог.

Она подчеркнула, что проблемы с похудением может вызвать поздний отход ко сну и сбитый режим. Писарева пояснила, что организм человека обязательно должен отдыхать, чтобы гормоны приходили в баланс, а иммунитет укреплялся.

Четвертой вредной привычкой диетолог считает чрезмерно быстрое употребление пищи. По словам эксперта, в таких случаях еда не успевает перевариться в желудке, из-за чего человек не чувствует насыщение и начинает есть больше необходимого.

Последним негативным фактором является пропуск завтраков. Писарева уточнила, что игнорировать первый прием пищи нельзя, так как он запускает метаболизм и провоцирует человека на более плотный и вредный ужин, говорится в материале телеканала «Звезда».

Ранее эндокринолог объяснила, как похудеть без ограничений в питании.

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