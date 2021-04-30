Эндокринолог объяснила, как похудеть без ограничений в питании
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о том, как похудеть не отказывая себе в еде.
По словам эксперта, проблемы с лишним весом чаще всего бывают у людей, которые привыкли быстро есть и насыщаться за счет сигнала от перерастянутого едой желудка.
Врач посоветовала есть медленнее и пережевывать пищу тщательнее. Тогда человек насыщается относительно небольшим количеством пищи.
Она считает, что тяжесть в желудке может быть как раз вызвана пропуском важного этапа переваривания пищи, которое начинается еще во рту, сообщила врач в своем Instagram-аккаунте.
Ранее эндокринолог рассказала, кому противопоказано интервальное голодание.
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