Эндокринолог объяснила, как похудеть без ограничений в питании

Кадр из фильма «Двойная порция»

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о том, как похудеть не отказывая себе в еде.

По словам эксперта, проблемы с лишним весом чаще всего бывают у людей, которые привыкли быстро есть и насыщаться за счет сигнала от перерастянутого едой желудка.

Врач посоветовала есть медленнее и пережевывать пищу тщательнее. Тогда человек насыщается относительно небольшим количеством пищи.

Она считает, что тяжесть в желудке может быть как раз вызвана пропуском важного этапа переваривания пищи, которое начинается еще во рту, сообщила врач в своем Instagram-аккаунте.

Ранее эндокринолог рассказала, кому противопоказано интервальное голодание.

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