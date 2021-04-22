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Эндокринолог объяснила, кому противопоказано интервальное голодание
Фото: pexels.com /Karolina Grabowska

Эндокринолог объяснила, кому противопоказано интервальное голодание

Анастасия Колоскова

Здоровье

Вошедшее в моду интервальное голодание может негативно отразиться на определенной категории людей, так как кардинально изменяет обмен веществ. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Маслова.

Медик пояснила, что приверженцы интервального голодания чередуют время, в которое принимают пищу, с длительным периодом голодания в 14, 16 или 20 часов, когда разрешают себе только воду.

Она отметила, что подобное пищевое поведение меняет метаболизм, что может негативно отразиться на здоровье многих людей. В первую очередь, по словам Масловой, это касается пациентов с сахарным диабетом, а также хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек и печени.

— В список противопоказаний входят расстройства пищевого поведения: нервная булимия (переедание при стрессе) или нервная анорексия (отсутствие аппетита), — цитирует врача РИА Новости.

Она подчеркнула, что метод не подойдет тем, кому по состоянию здоровья необходимо принимать лекарства вместе с едой. Маслова предупредила, что подобные эксперименты противопоказаны подросткам, а также беременным и кормящим женщинам.

Ранее ученые описали два смертельно опасных стиля питания.

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питаниеэндокринологинтервальное голодание
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