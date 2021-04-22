Ученые описали смертельно опасный рацион питания

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Ряд продуктов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также ранней смерти. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета при поддержке коллег из Китая и Австралии.

Так, ученые провели анализ данных почти 117 тысяч человек от 37 до 73 лет из биобанка UK Biobank — исследования, которое изучало связь генетической предрасположенности и питания и развития ряда заболеваний.

Объектом исследования ученых стала связь рациона питания участников с числом заболеваний сердца и смертей. Они определили два часто встречающихся стиля питания, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смертности.

Один из них включает много шоколада и сладостей, белый хлеб, масло и небольшое число свежих овощей и фруктов. Второй — большое число сладкой газировки, сока, джемов, а также конфет, шоколада, сахара и немного сыра и масла.

Так, первой диеты придерживались чаще всего мужчины до 60 лет, которые при этом курили, игнорировали спортивные нагрузки и имели лишний вес или гипертонию. Они имели больший риск развития заболеваний сердца, чем люди из той же возрастной группы без лишнего веса и более здоровым рационом.

Второй вариант рациона был присущ в основном женщинам. Хотя они в основном не курили и имели физическую активность, у большинства из них диагностировали высокий уровень холестерина, диабет, избыточный вес и гипертонию.

— Сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смерти и инвалидности в Великобритании, и главная причина этого — неправильное питание, —цитирует руководителя исследования журнал BMC Medicine.

Ученые выразили надежду, что их работа поможет разработать рекомендации по продуктам питания, с помощью которых люди смогут правильнее питаться и уменьшат риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечают исследователи, их труд носит наблюдательный характер и не позволяет установить причинно-следственную связь между диетой, заболеваниями сердца и смертностью.

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