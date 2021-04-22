Диетолог объяснил, чем опасны обезжиренные продукты

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Употребление в пищу маложирных или обезжиренных продуктов может привести к отрицательным последствиям для организма. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Медик пояснила, что при удалении из продуктов естественных жиров меняется консистенция и вкус. Для компенсации утраченных свойств производитель может добавлять не самые полезные компоненты. Например, часть животных жиров может быть заменена растительными и трансжирами.

Также, по словам диетолога, в обезжиренных продуктах может содержаться повышенное количество соли, сахара и крахмала. Продолжительное употребление таких продуктов грозит проблемами с кишечником и кожей, не исключено ухудшение состояния поджелудочной железы.

Кроме того, любители обезжиренных продуктов могут набирать лишний вес из-за излишков сахара и соли, отметила эксперт.

Лучше всего включать в рацион натуральные продукты средней жирности с минимальной промышленной обработкой, рассказала Дианова в интервью радио Sputnik.

Ранее врач перечислила продукты, которые мешают здоровому сну.

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