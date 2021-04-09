Диетолог объяснила, как контролировать скачки сахара в крови

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Диетолог Ольга Павлова рассказала, как поддерживать стабильный уровень сахара в крови и какая еда влияет на его скачки.

По словам врача, рекомендуется выбирать здоровую пищу. Чтобы поддерживать правильный уровень глюкозы в крови, стоит отдавать предпочтение постному мясу, правильным жирам, белкам, цельным крупам и обезжиренным молочным продуктам.

Эксперт добавила, что организму необходима клетчатка, которая содержится во фруктах и овощах. Стоит также отказаться от сахара или его заменителя, пить много воды и не есть слишком соленую пищу.

При необходимости мясо можно заменить на тофу или фасоль. Не нужно забывать, что в молоке и кефире, помимо белка, содержатся углеводы и лактоза. Подбирая диету, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Диетолог предупредила о вреде регулярных перекусов при диабете: батончики или сухофрукты способствуют повышению сахара в крови.

Стабилизировать уровень глюкозы поможет занятие спортом на регулярной основе, контроль алкоголя, лекарственных препаратов и биологически активных добавок, подытожила эндокринолог в разговоре с ФАН.

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