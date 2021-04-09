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Врач рассказала, как определить по запаху опасные заболевания
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врач рассказала, как определить по запаху опасные заболевания

Анастасия Волоснова

Здоровье

О проблемах со здоровьем можно узнать по запаху кожных покровов. Об этом сообщила врач-терапевт Наталья Лазуренко.

По ее словам, специфический кислый запах кожи будет появляться при нарушении метаболизма. Врач уточнила, что подобный признак появляется из-за избытка токсических веществ кето-продуктов.

— В частности, этот запах может появиться, когда человек по какой-то причине употребляет большое количество белковой пищи или с большим содержанием жира, — пояснила специалист.

О сахарном диабете можно узнать по кисло-сладкому запаху кожи, добавила врач. Уточняется, что данный симптом свидетельствует о нарушении углеводного обмена.

Лазуренко посоветовала обращать внимание на состояние кожи. По словам терапевта, высыпания или изменение рисунка на коже могут оказаться признаками серьезных заболеваний внутренних органов, сообщает «Звезда».

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