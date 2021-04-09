Диетолог перечислила полезные способы приготовления яиц

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При употреблении яиц необходимо учитывать баланс белков, жиров и углеводов, а также количество килокалорий. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов в своем Instagram-аккаунте.

По словам Деккер, Всемирная организация здравоохранения не ставит ограничения по употреблению яиц, но некоторые способы приготовления мешают организму хорошо усваивать продукт.

Диетолог не рекомендует долго варить или жарить яйца. Вместо этого стоит приготовить яичницу-глазунью или яйцо всмятку. Деккер напомнила, что в одном среднем вареном яйце содержится 68 килокалорий и 5,51 грамма белка.

Если человек хочет есть яйца во время диеты, то ему нужно регулярно менять приготовленные блюда, иначе он сорвется и съест вредную пищу, считает нутрициолог. По ее мнению, включение в рацион не только куриных, но и утиных, перепелиных и гусиных яиц поможет избежать срывов.

Деккер уточнила, что не нужно бояться добавлять в рацион яйца из-за «плохого холестерина».

— 80 процентов холестерина вырабатывается в печени. И только 20 процентов зависит от питания. Поэтому употребление яиц не повышает уровень «плохого» холестерина, — пояснила диетолог.

Она добавила, что желток не вредит здоровью, несмотря на распространенное мнение.

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