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Диетолог рассказала, как есть и не толстеть
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала, как есть и не толстеть

Юлия Курганова

Здоровье

Как принимать пищу, чтобы съеденное не превращалось в лишние килограммы, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Она сообщила, что на появление нежелательного веса влияет не только качество и количество потребляемой еды. Важно также, в какой обстановке человек ест. Так, быстрее поправляются люди, которые во время еды отвлекаются на внешние раздражители. Врач объяснила, почему нужно принимать пищу в расслабленном состоянии и не смотреть при этом телевизор или отвлекаться на что-то еще.

— Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно, — рассказала Бережная в интервью радио Sputnik.

Она порекомендовала не есть стоя или на бегу, потому что в таких условиях люди плохо прожевывают пищу и глотают большие куски, а это способствует росту нагрузки на желудочно-кишечный тракт. К тому же перекусы на ходу часто приводят к перееданию.

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