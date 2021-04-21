Врач объяснил, как ускорить обмен веществ и похудеть

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Врач-гепатолог Павел Богомолов заявил, что для снижения веса необходимо изменить баланс потребления и траты энергии.

— Достаточно снижать калораж на 20 процентов от того, что вы потребляете и уже должна быть динамика снижения веса. Нужно измерять окружность талии. Абдоминальному ожирению способствуют избыточная калорийность и переедание в вечернее время. Если талия больше 50 сантиметров, это основание для диагноза,— отметил эксперт.

По его словам, ограничение питания после менопаузы у женщин должно быть, поскольку это приводит к замедлению обмена веществ, но сидеть на монодиетах опасно, это приводит к диабету второго типа.

Отказ от сладостей, быстрых углеводов поможет сбросить вес быстрее. Врач отметил, что все диеты работают по одному принципу, но как только человек прекращает диету, вес возвращается. Поэтому стоит говорить не о диете, а о сбалансированном питании, которое человек может поддерживать всю жизнь.

— С годами обмен веществ человека замедляется, он накапливает жир. Нам нужно с возрастом все меньше энергии, а мы потребляем столько же, сколько и раньше, — пояснил врач в программе «О самом главном».

Богомолов отметил, что с возрастом нужно больше двигаться, меньше есть, сбалансировано питаться, меньше нервничать и регулярно высыпаться. Это позволит ускорить обмен веществ.

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