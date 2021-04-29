Резкое похудение может быть симптомом рака и других опасных заболеваний

Фото: Pixabay

Врач-терапевт Тина Петровская рассказала журналистам, о чем может свидетельствовать резкое понижение веса. По ее словам, человеку, потерявшему за год при привычном рационе до пяти килограммов, стоит обратиться к врачу.

Первым заболеванием специалист назвала онкологию. Этот серьезный недуг может сопровождаться такими симптомами, как слабость и усталость. Если в жизни человека нет стрессовых ситуаций, которыми можно оправдать упадок сил, ему стоит обратиться к врачу.

Заболевания щитовидной железы также могут сопровождаться резкой потерей веса. Также причиной снижения веса может быть ревматоидный артрит. Но у этого заболевания есть и другие симптомы.

Незаметная потеря веса может свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек заметно уменьшается в объемах, но стрелка весов остается на прежнем значении, то ему стоит провериться на наличие хронической сердечной недостаточности. Ушедшие килограммы заменяет отечность, которая компенсирует снижение мышечной и жировой массы, объяснила врач журналистам 5-tv.ru.

Петровская отметила, что на изменение веса также влияют и психологические заболевания, употребление запрещенных веществ и прием некоторых лекарств.

Ранее врач-эндокринолог рассказала о вреде жареных семечек.

Читайте также: Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный