Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Резкое похудение может быть симптомом рака и других опасных заболеваний
Фото: Pixabay

Резкое похудение может быть симптомом рака и других опасных заболеваний

Евгения Владимирова

Здоровье

Врач-терапевт Тина Петровская рассказала журналистам, о чем может свидетельствовать резкое понижение веса. По ее словам, человеку, потерявшему за год при привычном рационе до пяти килограммов, стоит обратиться к врачу.

Первым заболеванием специалист назвала онкологию. Этот серьезный недуг может сопровождаться такими симптомами, как слабость и усталость. Если в жизни человека нет стрессовых ситуаций, которыми можно оправдать упадок сил, ему стоит обратиться к врачу.

Заболевания щитовидной железы также могут сопровождаться резкой потерей веса. Также причиной снижения веса может быть ревматоидный артрит. Но у этого заболевания есть и другие симптомы.

Незаметная потеря веса может свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек заметно уменьшается в объемах, но стрелка весов остается на прежнем значении, то ему стоит провериться на наличие хронической сердечной недостаточности. Ушедшие килограммы заменяет отечность, которая компенсирует снижение мышечной и жировой массы, объяснила врач журналистам 5-tv.ru.

Петровская отметила, что на изменение веса также влияют и психологические заболевания, употребление запрещенных веществ и прием некоторых лекарств.

Ранее врач-эндокринолог рассказала о вреде жареных семечек.

Читайте также: Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

заболеваниялишний весснижение веса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Все мнения
О проекте