Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

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Самым низкокалорийным алкоголем считаются красно и белое сухие вина. Они также могут сказываться на увеличении продолжительности жизни. Об этом сообщила врач-диетолог Ольга Шмелева.

— Если речь идет о полезности, то самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты, — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, медицинского подтверждения данному утверждению нет, но у французов и итальянцев, которые на регулярной основе пьют именно такие вина, врачи наблюдают улучшенное качество холестеринового обмена. Помимо этого, у них выше уровень продолжительности жизни.

— Эти алкогольные напитки низкие по калорийности. Например, в одном бокале объемом 150 миллилитров содержится всего лишь 100 килокалорий, — добавила диетолог.

Как пояснила Ольга Шмелева, от этого много веса не наберется, отмечает ИА «НСН».

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