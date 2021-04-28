Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

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Лучшим маринадом для шашлыка является гранатовый сок. Такого мнения придерживается врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева.

По ее словам, благодаря такому маринаду мясо становится мягким, оно легко усваивается и сохраняет питательную ценность.

— Также могут быть красное вино, какие-то ягодные настойки, сок лимона и других цитрусовых. Хорошо добавить какие-нибудь ароматные травы, специи, — цитирует медика агентство городских новостей «Москва».

Королева отметила, что мариновать шашлык следует в домашних условиях, избегая употребления уксуса и большого количества соли. Врач предупредила об опасности покупки готового продукта у сомнительных продавцов.

По ее словам, самыми полезными видами мяса для здоровья и сохранения фигуры являются крольчатина, индюшатина или курятина.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев рассказала, как правильно приготовить мясо на углях.

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