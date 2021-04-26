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Врач-эндокринолог рассказала о вреде семечек
Фото: Локатор

Врач-эндокринолог рассказала о вреде семечек

Анастасия Прохорова

Здоровье

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова считает, что в обжаренных семенах подсолнуха может содержаться много канцерогенов. По ее словам употребление большого количество этого продукта может усиливать патологии органов системы пищеварения — его опасно употреблять при язве желудка и гастрите.

— Максимальное количество семечек не должно превышать 30 граммов в день, — подчеркивает эксперт.

Причина заключается в высокой жирности семечек: в 100 граммах продукта содержится свыше 50 граммов жиров, что делает его крайне калорийным. Как считает эндокринолог, с такой калорийностью семечки могут превзойти целый обед.

Врач подытожила, что привычка употреблять семечки в больших количествах может не только спровоцировать ряд болезней, но и привести к лишнему весу у тех, кто полноценно питается в течение дня, сообщает 5-tv.

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