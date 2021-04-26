«Мощный антиоксидант»: диетолог назвала защищающий от рака напиток

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Зеленый чай содержит в своем составе особый элемент, благодаря которому может существенно снижаться риск развития онкологического заболевания. Об этом «Вечерней Москве» заявила диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что в зеленом чае есть теанин — аминокислота, выполняющая роль мощного противоракового антиоксиданта.

— Зеленый чай в целом полезен, дает успокоение, энергию и защищает систему и органы от антиоксидантного стресса, — сказала эксперт.

При этом Соломатина подчеркнула, что одним чаем предотвратить развитие рака может быть очень сложно. В этой связи его рекомендуется употреблять только как некое дополнительное средство профилактики, не забывая при этом о настоящей терапии и препаратах.

— В борьбе с онкологией задействовано очень много механизмов. Это все очень комплексно. Поэтому на один только чай нельзя делать ставку. Это как, знаете, в свое время с акульим хрящиком было (ранее существовал миф, что акулы не заболевают раком, а потому распространилось заблуждение о якобы пользе акульего хряща при лечении онкологии — прим. «ВМ»), — заключила врач.

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