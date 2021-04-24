Ученые назвали продукт, снижающий риск заболевания раком

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Специалисты из Университета штата Пенсильвания выяснили, что частое употребление грибов связано с более низким риском развития онкологических заболеваний.

Авторы работы проанализировали 17 работ, посвященных онкологическим заболеваниям, которые были опубликованы в 1966-2020 годах. Всего в них приняли участие около 20 тысяч пациентов с разными видами рака. Ученые выяснили, что у тех, кто каждый день потреблял в пищу хотя бы 18 граммов грибов, риск развития рака был снижен на 45 процентов.

Исследователи предположили, что причиной этого является эрготионеин — аминокислота, которая имеет антиоксидантные свойства. В организм человека она попадает только с пищей.

Отмечается, что в грифоле курчавой, шиитаке, вешенках и некоторых других грибах содержится больше эрготионеина, чем в шампиньонах. Но в целом употребление любых грибов уменьшает вероятность развития онкологии.

— Грибы — главный источник эрготионеина в пище. Эрготионеин — уникальный и мощный антиоксидант, защищающий клетки. Присутствие антиоксидантов в организме способно защитить от окислительного стресса и снизить риск развития рака, — пояснил эпидемиолог Джибрил Ба, один из авторов работы.

В дальнейшем ученые планируют узнать больше о влиянии грибов в рационе на риски развития рака и найти способ сформировать более полные диетологические рекомендации, которые направлены на снижение рисков, сообщается в журнале Advances in Nutrition.

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