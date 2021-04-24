Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые назвали продукт, снижающий риск заболевания раком
Фото: pixabay.com

Ученые назвали продукт, снижающий риск заболевания раком

Юлия Курганова

Здоровье

Специалисты из Университета штата Пенсильвания выяснили, что частое употребление грибов связано с более низким риском развития онкологических заболеваний.

Авторы работы проанализировали 17 работ, посвященных онкологическим заболеваниям, которые были опубликованы в 1966-2020 годах. Всего в них приняли участие около 20 тысяч пациентов с разными видами рака. Ученые выяснили, что у тех, кто каждый день потреблял в пищу хотя бы 18 граммов грибов, риск развития рака был снижен на 45 процентов.

Исследователи предположили, что причиной этого является эрготионеин — аминокислота, которая имеет антиоксидантные свойства. В организм человека она попадает только с пищей.

Отмечается, что в грифоле курчавой, шиитаке, вешенках и некоторых других грибах содержится больше эрготионеина, чем в шампиньонах. Но в целом употребление любых грибов уменьшает вероятность развития онкологии.

— Грибы — главный источник эрготионеина в пище. Эрготионеин — уникальный и мощный антиоксидант, защищающий клетки. Присутствие антиоксидантов в организме способно защитить от окислительного стресса и снизить риск развития рака, — пояснил эпидемиолог Джибрил Ба, один из авторов работы.

В дальнейшем ученые планируют узнать больше о влиянии грибов в рационе на риски развития рака и найти способ сформировать более полные диетологические рекомендации, которые направлены на снижение рисков, сообщается в журнале Advances in Nutrition.

Читайте также: Ученые выявили вещество, позволяющее успешнее бороться с раком

ученыегрибыриск развития рака
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в