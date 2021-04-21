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Ученые выявили вещество, позволяющее успешнее бороться с раком
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ученые выявили вещество, позволяющее успешнее бороться с раком

Никита Абрамов

Наука

Ученым Университета Пердью в США удалось синтезировать природное соединение куркузон D, которое успешно подавляет активность опухолевого белка, делающего многие раковые заболевания трудноизлечимыми.

В природе куркузон получают из кустарника ятрофа куркас (Jatropha curcas). В ходе исследований выяснилось, что куркузон D эффективно подавляет активность онкопротеина BRAT1, который увеличивает выживаемость злокачественных тканей за счет восстановления ДНК раковых клеток.

На данный момент существуют препараты, которые могли подавлять миграцию опухолевых клеток, однако не было известно вещества, ингибирующего BRAT1.

Проблема в использовании куркузона D заключалась в том, что для его получения необходимо огромное количество кустарника. Также дополнительную трудность составляет сложность отделения нужного вещества от других элементов в корнях. Ученые заявили, что для выделения четверти чайной ложки действующего вещества нужно около 50 килограммов корней кустарника. Однако исследователи нашли простой и недорогой способ получения куркузона за несколько циклов химического синтеза, пишет Phys.org.

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