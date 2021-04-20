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Диетолог Мухина предостерегла желающих похудеть от злоупотребления сухофруктами
Конфеты из сухофруктов

Диетолог Мухина предостерегла желающих похудеть от злоупотребления сухофруктами

Анастасия Колоскова

Здоровье

Диетолог Марият Мухина перечислила полезные свойства сухофруктов, а также назвала суточную норму продукта для тех, кто планирует похудеть.

Специалист порекомендовала есть сухофрукты на второй завтрак или полдник. К числу наиболее полезных врач отнесла клюкву, чернослив, манго, курагу, персики, груши и яблоки. Однако она отметила, что в день их следует съедать в количестве 50-100 граммов.

Мухина обратила внимание на то, что следует отдавать предпочтение фруктам, которые сушились без использования сахара в качестве консерванта. Сухофрукты, замоченные в глянцевом сиропе, не будут способствовать похудению. Кроме того, в состав продукта не должен входить сульфида серы, так как вещество способно задерживать в организме жидкость.

Диетолог отметила, что высушенные фрукты теряют объем, но не калорийность. Так, 50 граммов сухофруктов равноценны 200 граммам фруктов.

— Существуют исследования, на основании которых можно точно сказать, что польза сухофруктов прослеживается в профилактике онкологии и болезней сердца. Потому что они содержат очень много калия, железа, витаминов А и С. В частности, косточки персиков и кураги тоже желательно употреблять в пищу, например, в виде урбеча, так как в них содержатся растительные цитостатики, которые обладают противораковыми свойствами, — цитирует Мухину портал «Слово и дело».

По словам диетолога, в правильных сухофруктах содержится от 20 до 30 граммов углеводов, поэтому их гликемический индекс не превышает 40. Она отметила, что продукт могут употреблять даже пациенты с сахарным диабетом. Однако это утверждение не относится к финикам, в которых больше сладости, чем в глюкозе, заключила Мухина.

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