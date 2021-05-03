Диетолог Ковальков раскрыл секрет похудения юмориста Морозова на 40 килограммов

Фото: Youtube / Елена Ханга

Диетолог Алексей Ковальков раскрыл секрет похудения юмориста Александра Морозова. Тот похудел на 40 килограммов после шунтирования желудка.

— Проводится дополнительный шунт, по которому идет пища, минуя желудок. При росте 164 сантиметра он весил 140 килограммов и считал, что дальше бы лопнул. Он рассказал, что из-за лишнего веса испытывал неприятности, — пояснил Ковальков на своем YouTube-канале.

Диетолог опроверг слухи о том, что есть какая-то специальная «диета Морозова». Артист в интервью диетологу признался, что до пяти лет мало ел, но в детстве он перенес за год три операции, после чего стал питаться бесконтрольно.

Юморист отметил, что он стал худеть после того, как стал сам себе противен. Всего он похудел на 60 килограммов.

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