«Помолодел сразу»: Александр Морозов похвастался результатом удаления лишней кожи

Фото: Youtube / Россия 1

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов прибегнул к помощи специалистов и сбросил лишний вес. На фоне быстрого похудения ему пришлось удалить лишнюю кожу. На своей странице в Instagram артист опубликовал фотографию после операции.

Морозов сопроводил публикацию ироничной подписью. На снимке он предстал в черном бандажном костюме.

– Идущий без пуза приветствует тебя, — написал 47-летний артист.

Поклонники моментально отреагировали на его новое тело. Они отметили, что Морозов прекрасно выглядит.

«Балерунчик», «Красава! Теперь главное закрепить результат», «Помолодел сразу», — написали они в комментариях к посту.

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