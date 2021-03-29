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Тяжелобольная актриса Александра Яковлева опубликовала редкую публикацию в соцсетях
Фото: instagram/yakovlevaleksandra

Тяжелобольная актриса Александра Яковлева опубликовала редкую публикацию в соцсетях

Кирилл Николаев

Звезды

Советская и российская актриса Александра Яковлева не первый год борется с раком груди. Впервые за долгое время она сделала публикацию на своей странице в Instagram.

Яковлева опубликовала видео, на котором ее «друг» Даня читает стихотворение Афанасия Фета «Я пришел к тебе с приветом». По ее словам, мальчик сдержал обещание и выучил этот стих.

— Дорогие друзья, учите детей русской классике, — написала Яковлева.

На кадрах актриса предстала перед подписчиками в вязаной шапке и худи с незатейливым рисунком. Несмотря на тяжелый диагноз, в чертах лица 63-летней Яковлевой все еще можно разглядеть Алену Санину из фильма «Чародеи». По данным СМИ, актриса прошла 20 курсов терапии.

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