Долина раскрыла секрет своего похудения на 21 килограмм

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Лариса Долина в беседе с Лерой Кудрявцевой рассказала, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

По словам певицы, после того как она безуспешно просидела на кефирной диете, знаменитость решила обратиться за помощью к специалистам. Те провели ряд анализов и определили список продуктов, от которых ей следовало отказаться для успешного похудения.

— Мне категорически нельзя никакие фрукты и никакие ягоды! Вообще! Во-первых, потому что там сахар. Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были, — цитирует народную артистку Пятый канал.

Под запрет попали кондитерские изделия, вафли, хлеб, а также яйца, икра, брокколи, морковь, лук и кисломолочные продукты.

По советам диетологов Долина включила в рацион свеклу, перец, помидоры, рыбу, птицу и все виды мяса, кроме говядины и телятины. Она начала пить вместо чая кофе или обычную воду. Эксперты запретили звезде пить шампанское, при этом разрешили белое вино. Долина призналась, что придерживается двухразового питания. Последний раз она ест в 15:00.

Таким образом всего за полгода знаменитости удалось избавиться от 21 килограмма.

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