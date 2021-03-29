«Замуж я не хочу!»: Лариса Долина рассказала, почему избегает брака

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Народная артистка России Лариса Долина рассказала, почему больше не намерена выходить замуж.

Певица живет активной жизнью: записывает песни, участвует в проектах и выступает на корпоративах. В браке артистка больше не видит для себя особого смысла.

— Замуж я не хочу! Хочу отдохнуть. Я свободная женщина. Живу в гармонии с собой. Я влюблена в жизнь. У меня складывается карьера прекрасно. Я записала столько новых проектов за последний год. Мы с дочкой и внучкой в последние годы отдыхаем вместе. Нам всем комфортно! — рассказала Долина в программе «Звезды сошлись».

Дочь певицы поддерживает ее решение. 38-летняя Ангелина Миончинская отмечает, что ее мама наконец нашла себя и перестала ориентироваться на партнеров.

Лариса Долина трижды была замужем. Ее первым мужем был музыкант Анатолий Миончинский. У пары родилась дочь Ангелина, с которой после развода отец перестал общаться по решению звезды. Во второй раз Долина заключила брак с бас-гитаристом Виктором Митязовым. Артисты прожили вместе около 11 лет, однако этот союз тоже не оказался крепким.

В третий раз замуж за продюсера Илью Спицына народная артистка РФ вышла в 1998 году. Пара распалась после слухов о многочисленных изменах мужа, который был младше певицы на 13 лет. Этот брак продлился почти 20 лет.

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