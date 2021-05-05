Роспотребнадзор напомнил правила мытья рук для защиты от инфекций

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В среду, 5 мая, отмечается Всемирный день гигиены рук. В 2021 году он пройдет под девизом: «Секунды спасают жизни — вымойте руки!», рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40-60 секунд. Если нет доступа к воде и мылу, следует применять кожные антисептики или специальные очищающие салфетки.

Мытье рук с водой и мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40 процентов, респираторных инфекций — почти на 25 процентов. Гигиена рук может спасти до половины всех погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций.

Важность мытья рук для профилактики различных заболеваний подтверждается значительным снижением показателей заболеваемости по большинству инфекций, в 2020 году, когда проводились противоэпидемические меры и значительная часть людей стала соблюдать гигиену рук, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В частности, заболеваемость норовирусной инфекцией в России в 2020 году сократилась вдвое по сравнению с 2019 годом, сальмонеллезом — в 1,6 раза, рассказали в Роспотребнадзоре РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о правилах гигиены, которые важно соблюдать на кухне.

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