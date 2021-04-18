«Имя им — легион»: врач рассказал об опасных болезнях, поджидающих на популярных курортах

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Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что такие опасные болезни, как ротавирус и гепатиты А и Б, были отодвинуты в сознании россиян на периферию из-за коронавируса.

Внутренние направления отдыха в России в этом сезоне окажутся переполненными, в том числе из-за закрытия авиасообщения с Турцией.

— Такой наплыв туристов — не только благо, но и очень серьезное испытание всех инфраструктур наших курортов! И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки и ротавируса, и норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки. Имя им — легион! — рассказал врач.

Тем, кто собирается отдохнуть на море, Мясников посоветовал привиться от гепатита А и Б, коронавируса, а также от столбняка. На курорте стоит соблюдать правила гигиены, пить очищенную воду, а также взять с собой лекарства, советует доктор в своем Telegram-канале.

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