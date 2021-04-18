Эндокринолог объяснила, когда можно лечиться народными средствами

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Лечение народными средствами иногда может быть эффективным, но к этому стоит прибегать только под контролем медиков. Об этом заявила врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Например, по мнению врача, есть смысл использовать банки при респираторных заболеваниях, но лечить ими пневмонию не стоит.

— Поэтому определенное положительное воздействие это имеет. Если только не пытаться вылечить пневмонию банками. Это пустая и опасная затея, потому что без антибиотиков там не обойтись, если речь идет о бактериальной инфекции, — уверена доктор.

Также Павлова рассказала, что нельзя полагаться на мед, варенье или горчичники при борьбе с простудой. Необходимо сперва прийти на прием к врачу и получить план лечения, а не самостоятельно решать вопросы такими методами. Ведь, несмотря на одинаковые симптомы, у двух пациентов могут быть разные заболевания, подчеркнула медик.

— Также нет подтверждения того, что делается в большом количестве медицинских учреждений, когда медсестры наносят йодную сетку на места инъекций, тем самым помогая рассасываться каким-то конгломератам. Это все на уровне чьего-то опыта, никем не подтвержденного, — приводит слова Павловой радио Sputnik.

Ранее врач перечислил лекарства, которые опасно принимать самостоятельно.

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