Трихолог Абрамов назвал самую опасную для волос прическу

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Наибольший вред состоянию волос среди всех причесок причиняет начес. Об этом рассказал дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

Как пояснил специалист, когда волосы расчесывают против роста, чтобы получался пышный пучок, нарушается кутикула волоса — наружный защитный слой, который направлен от корня к кончику и похож на чешую.

Остальные прически, как и длинные распущенные волосы, не несут никакой опасности здоровью волос, рассказал Абрамов. Он также подчеркнул, что длина волос не оказывает влияние на их здоровье.

— Иногда женщины, у которых вдруг начинается поредение волос, думают, что волосы очень тяжелые, их надо укорачивать. Это ошибка: волосы любой длины удерживаются, длина волос никак не влияет на их здоровье, — объяснил врач в интервью радио Sputnik.

Кроме того, врач рекомендовал выбирать заколки, резинки и другие аксессуары с гладкой поверхностью.

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