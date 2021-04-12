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Маркетолог объяснил, почему мужчины тратят на косметику больше женщин
Фото: pixabay.com

Маркетолог объяснил, почему мужчины тратят на косметику больше женщин

Елена Фролова

Общество

Маркетолог, эксперт в психологии поведения потребителей Арсен Даллакян рассказал, что мужчины, которые следят за своим внешним видом и используют для этого косметологические средства, чаще всего покупают средства для рук, лица, волос и бороды.

По мнению эксперта, средний чек данной категории у мужчин больше, чем у женщин, потому что мужская косметика дороже женской.

— Дело в том, что у представительниц прекрасной половины человечества, во-первых, большое количество различной косметики, как недорогой, так и подороже, а у мужчин — гораздо меньше. Они не имеют такого широкого выбора. В связи с этим сама категория продукта дорогая, — пояснил Арсен Даллакян.

Он также считает, что распространен маркетинговый прием предлагать мужчинам продукты подороже, так как они менее чувствительны к цене в отношении косметики и чаще всего не задумываются о ее стоимости. Кроме того, представители сильного пола не понимают, сколько необходимо тратить на уходовые средства. Производители этим пользуются и завышают цены, добавил маркетолог.

Он также подчеркнул, что на стоимость мужской косметики оказывает влияние менталитет жителей нашей страны, отмечает Nation News. То есть существует мнение, что косметикой пользуются только состоятельные мужчины.

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