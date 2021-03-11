Визажист рассказал, какой косметикой можно пользоваться мужчинам

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Тенденция к использованию косметики мужчинами не должна переходить в крайность. Об этом заявил российский звездный визажист Вадим Андреев.

По его словам, при желании представитель сильного пола может воспользоваться косметическими средствами. Например, чтобы подчеркнуть свою внешность. Как сообщил портал Nation News, визажист подчеркнул, что в целом положительно относится к тому, что мужчины могут использовать мейкап в повседневной жизни.

— Однако важно понимать, что это должно быть по потребностям и не переходить в крайность, — отметил Вадим Андреев.

При этом он уточнил, что допустимо использование мужчинами некоторых элементов косметики, например, геля для бровей, консилера или матового бронзера.

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