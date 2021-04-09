Терапевт перечислил симптомы, при которых следует обратиться к врачу

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Врач-терапевт Алексей Безымянный рассказал, что даже при незначительном ухудшении самочувствия необходимо обратиться к специалисту. По его словам, за медицинской помощью следует обращаться при повышении артериального давления, боли в суставах, появившемся чувстве усталости или снижении работоспособности, ухудшении памяти и изжоге.

— Терпеть это ни в коем случае нельзя, если есть какой-то симптом, надо обратиться к врачу. А также при изменении в привычном образе жизни — резко похудел человек, резко поправился, перестал высыпаться, стал раздражительным, нервным, — рассказал Безымянный в комментарии РИА Новости.

Кроме того, по его словам, нужно обращать внимание на такие симптомы, как выпадение волос и высыпание на коже. А при острых болях в груди, животе, сильной головной боли следует звонить в скорую.

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