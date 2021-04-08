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«Главная ошибка»: врач рассказала, когда боль нужно снимать обезболивающим
Фото: pixabay.com

«Главная ошибка»: врач рассказала, когда боль нужно снимать обезболивающим

Ростислав Зубков

Здоровье

Любую впервые возникшую резкую боль можно и нужно попытаться снять обезболивающим. Почему недомогание не нужно терпеть, и в каких случаях все-таки необходима помощь медиков, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По ее словам, существует понятие «вновь возникшего острого симптома». Если человек всю свою жизнь спокойно живет, но его вдруг впервые настигает внезапная боль, ему нужно принять обезболивающее.

— Не нужно страдать и мучиться, — подчеркнула специалист.

Если лекарство помогло, тогда все в порядке, но в случае если боль вернулась и даже начала усиливаться, это веский повод нанести визит врачу, заявила Ярцева.

— Усиление и учащение симптомов — это знак того, что нужна медпомощь. Впервые возникшая боль и боль, которая начинает повторяться, несмотря на прием препаратов, — это два критерия локализации любого недомогания, — отметила она.

К примеру, говорит собеседница «ВМ», если человек шел по улице и ударился ногой, будет логично принять обезболивающее. Если же он пьет его несколько дней, но отек все нарастает, гематома увеличивается, а боль не проходит, нужно идти в больницу.

— Вдруг там (в ноге — прим. «ВМ») перелом, растяжение или тромбоз. Не надо залечивать самостоятельно то, что явно острое и продолжает ухудшаться. Это главная ошибка, — указала Ярцева.

Она добавила, что обезболивающее в обязательном порядке входит в жизнь пациентов, которые страдают от боли регулярно на протяжении многих лет. К примеру, человеку с диагностированной у него мигренью не нужно каждый раз при возникновении симптома бежать ко врачу. Вместо этого он по конкретной схеме пьет прописанные ему лекарства, заключила медик.

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