Ученые нашли лучший для здоровья способ приготовления яиц
Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали лучший способ приготовления яиц.
Так, по мнению ученых, варка яиц позволяет сохранить все полезные свойства этого продукта. Но делать это стоит в несоленой воде, отмечают эксперты.
Омлет также будет полезен для организма, однако его лучше будет сделать на нежирном молоке, уверены в NHS.
Худшим способом приготовления яиц ученые назвали жарку: в этом случае содержание жира в них повысится почти в два раза, сообщает издание Express.
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