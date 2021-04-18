Ученые нашли лучший для здоровья способ приготовления яиц

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Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали лучший способ приготовления яиц.

Так, по мнению ученых, варка яиц позволяет сохранить все полезные свойства этого продукта. Но делать это стоит в несоленой воде, отмечают эксперты.

Омлет также будет полезен для организма, однако его лучше будет сделать на нежирном молоке, уверены в NHS.

Худшим способом приготовления яиц ученые назвали жарку: в этом случае содержание жира в них повысится почти в два раза, сообщает издание Express.

Ранее эндокринолог объяснила, когда можно лечиться народными средствами.

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