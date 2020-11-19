Врач рассказала, как восстановить нарушенный антисептиком защитный барьер кожи рук

Фото: pixabay.com

Врач общей практики Ирина Добрецова рекомендует людям после каждой обработки кожи рук антисептиком на ладони наносить эмоленты — косметические средства, сочетающие в себе смягчающие, увлажняющие, регенерирующие компоненты, пишет News.ru.

Подобные средства можно приобрести в аптеках и специализированных магазинах, они представлены в виде мазей, кремов и лосьонов. Использовать их следует, когда требуется восстановить нарушенный антисептиком липидный и защитный барьер.

Также врач отметила, что негативно на кожу рук воздействует долгое ношение резиновых перчаток, так как они создают благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий и грибковой флоры на руках. Допустимое время пребывания в перчатках 15–20 минут.

Подобного мнения придерживается врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она рассказала, что антисептик разрушает защитный гидролипидный слой кожи. Даже если кожа здорова и достаточно увлажнена, то антисептик без вреда можно использовать максимум три раза в день, передает ФАН.

Ранее «Радио 1» писало, что профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал мыть руки обычным детским мылом, потому что оно поможет устранить вирус с рук не хуже антибактериального.

— Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами необязательно. Это способ сделать деньги. На мыле совсем не обязательно должно быть написано «Антибактериальное». Более того, антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо. Обычное мыло смывает вирусы и бактерии, — сказал вирусолог.

Читайте также: Герпес вытесняет COVID-19: врач рассказал о мутациях и неожиданных способах борьбы с коронавирусом