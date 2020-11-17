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Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с коронавирусом

Юлия Курганова

Здоровье

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский назвал, каким мылом нужно пользоваться для профилактики COVID-19.

— Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами совершенно не обязательно. На мыле совсем не обязательно должно быть написано «Антибактериальное». Более того — антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо, — сообщил он в эфире «Радио 1».

Он отметил, что следует мыть руки обычным детским мылом. При этом он уточнил, что жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твердое.

Ученый добавил, что температура воды не влияет на эффективность избавления от вируса — она просто должна быть комфортной для человека.

Также Аграновский рассказал, что вирусы не состоят из клеток, они имеет внешнюю оболочку, которая построена из мембраны и белков. Поэтому вирус смывается как любая грязь вместе с горячей или теплой водой.

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