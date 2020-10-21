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Москвичам напомнили о правилах ношения медицинских масок
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичам напомнили о правилах ношения медицинских масок

Юлия Захарова

Общество

Защитную маску не стоит носить на протяжении всего дня. Об этом напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Одноразовые медицинские маски надо менять раз в 2-3 часа и утилизировать их. Это общий совет для всех, кто хочет обезопасить себя и окружающих от вирусных инфекций. Многоразовые маски могут служить дольше, потому что их можно обрабатывать и использовать снова, — отметил специалист.

Он добавил, что при нахождении в людных местах лучше носить в запасе несколько масок и менять их чаще. После использования многоразовых средств индивидуальной защиты их нужно постирать с мылом и погладить, чтобы избавиться от бактерий.

Как подчеркнул Тяжельников, люди должны следить, чтобы маска оставалась сухой и свежей. Если, например, у человека влажный кашель, необходимо надеть чистое средство защиты: в таком случае оно продолжит служить барьером от вирусов.

Кроме того, пациентам, которым диагностировали коронавирус или у которых подозревают наличие инфекции, покидать дом запрещено, сообщает радио Sputnik.

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