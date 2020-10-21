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Роспотребнадзор предупредил о снижающем защиту от COVID-19 факторе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор предупредил о снижающем защиту от COVID-19 факторе

Юлия Захарова

Общество

Иммунитет человека становится слабее на фоне переохлаждения из-за резких перепадов температуры, что делает его уязвимым к инфекциям, в том числе к коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19, — отметили в ведомстве.

В связи с этим граждан призвали следить за температурой в помещениях и не допускать скачков температур. Для этого необходимо проверять работу отопительных систем. Например, в игровых комнатах младшей, средней и старшей групп дошкольных организаций воздух должен быть прогрет до 21-23 градусов, в спальных детских садов — до 19-20 градусов, а в школьных классах — до 18-24 градусов.

Что касается больниц, температура в палатах должна установиться на уровне 20-26 градусов, а в комнатах социальных учреждений, где находятся граждане старшего возраста, — на уровне 20-22 градусов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при обнаружении нарушений указанных норм можно обратиться в территориальные органы ведомства по регионам. Будут проведены проверки, при необходимости специалисты примут административные меры, передает РИА Новости.

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