Роспотребнадзор выявил массовые нарушения COVID-мер в машинах столичного такси

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Шесть из десяти водителей такси не соблюдают меры защиты от коронавируса. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы во вторник, 20 октября.

Проверку таксистов провели сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Роспотребнадзора. Они выявили, что водители приезжают к клиентам без масок и перчаток, а машины не дезинфицируются. Причина, по мнению представителей Дептранса, кроется в действиях агрегаторов — они не контролируют соблюдение COVID-мер в автомобилях своих водителей.

— Агрегаторы экономят на безопасности пассажиров, не тратя деньги на средства защиты и дезинфекцию. Из-за политики экономии агрегаторы подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения — это недопустимо. Соблюдение предписаний Роспотребнадзора обязательно для снижения уровня заболеваемости, — говорится в Telegram-канале департамента.

Агрегаторы и таксопарки призвали предпринимать меры по COVID-профилактике и не подвергать своих клиентов опасности.

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