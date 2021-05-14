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Астролог рассказала, как переход Юпитера в Рыбы повлияет на людей
Фото: pixabay.com/TBIT

Астролог рассказала, как переход Юпитера в Рыбы повлияет на людей

Елена Фролова

Общество

Самая большая планета Солнечной системы Юпитер начала переход в знак Рыб в пятницу, 14 мая. Как это явление отразится на состоянии людей, рассказала астролог Инна Любимова.

По ее словам, это время, когда стоит задуматься о проблемах бытия и попробовать проанализировать свою жизнь.

— Многие проведут его в философских размышлениях и самоанализе. Люди будут интересоваться вопросами религии, пересматривать собственное прошлое, анализировать поступки и стремиться к лучшему, — пояснила Инна Любимова.

Она также добавила, что переход Юпитера в созвездие Рыб не единственное событие, которому стоит уделить внимание в мае. Не менее важным и интересным станет коридор затмения, который начнется 19 мая, отмечает ФАН.

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