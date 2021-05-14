Сына экс-главы Мордовии арестовали по делу о взятке

Фото: mordovia.sledcom.ru/news/item/1569963

Бывший заместитель председателя правительства Мордовии, сын экс-главы республики, министр целевых программ Алексей Меркушкин был заключен под стражу. Его подозревают в даче взятки. Об этом сообщили на сайте СК РФ по Республике Мордовия.

Меркушина задержали в московском аэропорту Шереметьево в рамках дела о коррупции и доставили в пятницу, 14 мая, в Саранск. Подозреваемый был заключен под стражу на два месяца.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый, занимая указанную должность и являясь фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером банка передали взятку в размере более 7 миллионов рублей управляющему отделением Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Взятка была передана за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как в учреждении были выявлены нарушения.

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