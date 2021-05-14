Рунический провидец рассказал, чего ждать знакам зодиака на следующей неделе

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Стал известен прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 мая. Его составил рунический провидец Игорь Вечерский.

Овен

Астрологические символы дадут Овнам замечательную возможность для реализации задуманных идей и планов. Удастся успешно завершить уже начатые дела и заняться новыми проектами. Однако придется немного потрудиться.

Телец

Перевернутые символы советуют Тельцам не принимать скорых решений. По словам провидца, необходимо вести себя аккуратнее при общении с людьми, потому что существует высокий риск разрушить налаженные связи и потерять нужные контакты. А добиться поставленной цели получится только при помощи верных людей.

Близнецы

«Йера», «ансуз» и перевернутая «кено» говорят о том, что представители этого знака уже проделали большую работу, провели важные переговоры или смогли закончить важный проект. Однако не стоит быть слишком самоуверенными — стоит присмотреться к своему плану работ. Также стоит подумать над распределением личных и рабочих планов.

Рак

Астрологические знаки «турисаз», «дагаз» и «перто» советуют Ракам начать отложенные в дальний ящик дела. Именно на данный момент для них наступает время, когда можно добиться отличных результатов. Главное — не стесняться в средствах, чтобы добиться успеха. Необходимо не забывать о настойчивости, чтобы избежать ошибок и проблем.

Лев

Львам советуют не противиться необходимым переменам. Стоит обязательно позволять себе отдыхать и расслабляться. На работе, наоборот, нужно сконцентрировать усилия на основных элементах деятельности. Это поможет не тратить зря силы на лишние движения и достичь новых результатов.

Дева

«Йера», перевернутый «уруз» и «перто» говорят о том, что Девы сейчас накопили достаточное количество энергии и сил. На данном этапе вполне можно достичь хороших результатов. Но сначала надо расправиться со старыми делами и только потом браться за новые.

Весы

Перевернутые символы обещают Весам хорошие возможности для развития. Однако они же не советуют начинать нового и искать легких путей. Сдержанность в принятии решений поможет создать хорошие перспективы.

Скорпион

Перевернутая «вуньо», «беркана» и перевернутый «тейваз» говорят представителям этого знака о том, что нужно беречь то, что у вас есть. Этот период — не время активно что-то менять. Успех будет зависеть только о правильной оценки собственных сил.

Стрелец

Стрельцам следует быть готовыми к наступлению неожиданных поворотов в жизни, в то же время есть хорошие возможности для налаживания коммуникаций и организации совместных дел.

Козерог

«Тейваз», «уруз» и перевернутая «райдо» дают Козерогам отличные возможности для реализации самых амбициозных планов. Цели достичь будет легко, но необходимо подумать, правильно ли выбран путь.

Водолей

Руны не советуют Водолеям доверять всей поступающей к ним информации. Следует грамотно распределить свои силы и ресурсы. А свободное время будет дано на размышления, рассуждения и переоценку своих возможностей и сил.

Рыбы

«Соуло», «хагалаз» и перевернутый «отал» дают представителям этого знака отличный потенциал развития. Однако на этом фоне могут происходить некие события, на исход которых повлиять не удастся. Символы говорят, что обязательно нужно беречь то, что цените больше всего в своей жизни, пишет Пятый канал.

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