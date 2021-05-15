Четвертый сезон проекта «Спортивные выходные» стартовал в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве стартовал четвертый сезон проекта «Спортивные выходные». Мероприятия теперь будут проходить в офлайне.

Отмечается, что посетить тренировки можно в выходные дни в 15 столичных парках рядом с павильонами «Здоровая Москва». Все желающие смогут позаниматься скандинавской ходьбой, йогой, а также стретчингом и зумбой.

— Мы рады сообщить о старте нового сезона полюбившегося всем проекта «Спортивные выходные». Теперь занятия вновь будут проходить на свежем воздухе в рамках проекта «Здоровая Москва». Участников ждут новые площадки, разнообразные виды спорта и профессиональные тренеры, — рассказал заместитель директора центров госуслуг города Москвы Александр Гребенкин.

Для тех, кто хочет тренироваться в домашней обстановке, на YouTube-канале проекта в 07:00 в течение всей рабочей недели будут проходить утренние зарядки.

Записаться на тренировку можно на сайте «Спортивных выходных» и в центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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