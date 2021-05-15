Пианист-виртуоз Марк Бек скончался в Санкт-Петербурге

Фото: Санкт-Петербургский драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской

Пианист-виртуоз Марк Бек умер в субботу, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Засуженному артисту России было 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, в котором Марк Бек заведовал музыкальной частью.

— Его мелодия, ажурно сочетавшая разные эпохи и стили, его фантазии, сотканные из произведений великих композиторов, стали неотъемлемой частью ежедневной работы театра, — говорится в сообщении .

Марк Бек приобрел известность как участник семейного трио, в которое также входили отец и мать музыканта — Александр Исаков и Галина Сорочан, также являющиеся заслуженными артистами России. Коллектив активно выступал на протяжении 20 лет, с 1965 по 1985 годы.

Бек неоднократно удостаивался дипломов всесоюзных музыкальных конкурсов. В театре имени Комиссаржевской он служил с 2019 года.