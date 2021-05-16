Проснувшийся в Исландии вулкан Фаградальсфьядль выставили на продажу

вулкан, извержение вулкана / Фото: pixabay.com/ru

В Исландии проснувшийся в марте 2021 года вулкан Фаградальсфьядль решили выставить на продажу. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что владеющая землей, на которой произошло извержение вулкана, семья уже получила как минимум два предложения от потенциальных покупателей. По словам Анны Тордис Гудмундсдоттир, земля принадлежала ее семье уже на протяжении нескольких поколений. Родственники владеют фермерским хозяйством Храун. Председатель ассоциации землевладельцев Храуна Сигурдур Гуджон Гисласон заявил, что желающие могут купить как весь земельный участок, так и его часть.

Вулкан находится в часе езды от Рейкьявика. Он имеет все шансы стать одним из самых популярных туристических направлений Исландии. По прогнозам геологов, извержение Фаградальсфьядля может длиться еще несколько лет.

Читайте также: Извержение вулкана произошло в Японии