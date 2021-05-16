Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Проснувшийся в Исландии вулкан Фаградальсфьядль выставили на продажу
вулкан, извержение вулкана / Фото: pixabay.com/ru

Проснувшийся в Исландии вулкан Фаградальсфьядль выставили на продажу

Кирилл Николаев

В мире

В Исландии проснувшийся в марте 2021 года вулкан Фаградальсфьядль решили выставить на продажу. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что владеющая землей, на которой произошло извержение вулкана, семья уже получила как минимум два предложения от потенциальных покупателей. По словам Анны Тордис Гудмундсдоттир, земля принадлежала ее семье уже на протяжении нескольких поколений. Родственники владеют фермерским хозяйством Храун. Председатель ассоциации землевладельцев Храуна Сигурдур Гуджон Гисласон заявил, что желающие могут купить как весь земельный участок, так и его часть.

Вулкан находится в часе езды от Рейкьявика. Он имеет все шансы стать одним из самых популярных туристических направлений Исландии. По прогнозам геологов, извержение Фаградальсфьядля может длиться еще несколько лет.

Читайте также: Извержение вулкана произошло в Японии

продажаИсландияземельный участок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте