Более 80 тысяч россиян остались без электричества в двух областях
Более 80 тысяч человек остаются без света в Нижегородской и Костромской областях после аварий, произошедших из-за грозы, дождя и сильного ветра. Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики Российской Федерации.
Отмечаются, что в Костромской области без электроснабжения остаются около 30 500 человек. Аварийно-восстановительные работы ведут 66 бригад.
В Нижегородской области без электроснабжения остаются примерно 50 600 жителей. Аварийно-восстановительные работы ведутся с участием 47 бригад.
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