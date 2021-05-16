Более 80 тысяч россиян остались без электричества в двух областях

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 80 тысяч человек остаются без света в Нижегородской и Костромской областях после аварий, произошедших из-за грозы, дождя и сильного ветра. Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики Российской Федерации.

Отмечаются, что в Костромской области без электроснабжения остаются около 30 500 человек. Аварийно-восстановительные работы ведут 66 бригад.

В Нижегородской области без электроснабжения остаются примерно 50 600 жителей. Аварийно-восстановительные работы ведутся с участием 47 бригад.

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