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Коби Брайанта включили в Зал славы баскетбола
Фото: instagram.com/kobebryant/

Коби Брайанта включили в Зал славы баскетбола

Кирилл Николаев

Спорт

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Официальная церемония прошла в Анкасвилле.

Также в Зал славы включены чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и менеджер Патрик Бауман, сообщает ТАСС.

Напомним, Коби Брайант и его дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января 2020 года в Калабасасе. После падения случился пожар, погибли все пассажиры. По данным представителей правоохранительных органов Лос-Анджелеса, вертолет мог разбиться из-за густого тумана.

41-летний баскетболист закончил карьеру в 2016 году. Он выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов и пять раз становился чемпионом. В составе американской сборной Брайант два раза побеждал на Олимпийских играх и выигрывал чемпионат Америки.

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СпортбаскетболКоби Брайант
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