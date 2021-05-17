Названы знаки зодиака, которым повезет в конце весны

Кадр из фильма Зачинщики

Некоторых людей ожидает большое счастье в конце весны. Астрологи составил топ-5 знаков зодиака, представителям которых в последних числах мая повезет.

Близнецы

Например, Близнецов, планирующих отпуск, ожидает незабываемое путешествие. Оно подарит им множество незабываемых впечатлений и новых знакомств. А тем, кто в это время будет на работе, не стоит расстраиваться. Звезды обещают им хорошую премию от начальства или вероятное повышение в должности. Личная жизнь у рожденных под этим созвездием в конце мая тоже будет благоприятной. У тех, кто уже состоит в отношениях, укрепятся теплые чувства, а свободные возможно встретят интересного человека.

Рак

Много хорошего окончание весны сулит Ракам. Многие из них вступят в брак. Женщины, которые долго мечтают о заветном предложении, услышат заветное: «Ты выйдешь за меня?». Однако возможны недомолвки с близкими. В связи с этим астрологи советуют в любой ситуации искать компромиссы, чтобы отношения не испортились окончательно. Дело в том, что споры могут усугубить проблемы, поэтому лучше в чем-то сдержать эмоции и промолчать. А вот в профессиональном плане у представителей данного знака зодиака все будет хорошо. Важно только составить список первостепенных задач, которые надо поочередно выполнять.

Стрелец

Стрельцам в это время будет везти как в любви, так и на работе. Например, одинокие вступят в серьезные отношения, а семейные наладят связи в семье. Звезды обещают рожденным под этим созвездием, что окончание весны станет прекрасным временем для отпусков. Желательно провести этот период в кругу родных и близких. На работе Стрельцов ожидает продвижение по карьерной лестнице либо хорошее материальное вознаграждение. В это время им удастся воплотить в жизнь тот проект, который они задумали еще в начале марта.

Водолей

Удача улыбнется Водолеям. Главное быть более решительными. Тем, кто находится в ссоре с кем-то из домочадцев, нужно набраться смелости и поговорить с ним. Астрологи считают, что беседа пойдет лишь на пользу, поэтому отношения наладятся. Вместе с тем Водолеям, что не состоят в отношениях, нужно пригласить на прогулку понравившегося человека, так как есть большая вероятность, что это предложение будет принято с радостью. На работе Водолеев тоже ждет приятное событие – руководство оценит их по достоинству, отмечает Newinform.

Рыбы

Завершающаяся весна была не простой для многих Рыб, однако под конец этот период несет для них разрешение всех проблем. Они будут устранены, а хорошая погода будет способствовать хорошему настроению. Звезды советуют представителям этого зодиакального знака ничего не бояться. Можно пробовать вкусную еду, общаться с интересными людьми, посещать необычные места.

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